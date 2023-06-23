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Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Германии

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил нидерландца Таллона Грикспора в 1/4 финала турнира в Галле (Германия).

Результат встречи – 3:6, 6:3, 6:4 в пользу Рублева, седьмой ракетки мира. Грикспор в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 29-е место.

Соперником Рублева в борьбе за выход в финал будет 23-я ракетка мира испанец Роберто Баутиста-Агут, в пятницу выбивший из турнира россиянина Даниила Медведева (№3 мирового рейтинга).

Соревнование входит в категорию турниров ATP 500, призовой фонд - около 2,2 млн евро.

Андрей Рублев теннис Даниил Медведев
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