Россияне впервые за 12 лет остались без индивидуальных наград в НХЛ

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Российские игроки не получили ни одной индивидуальной награды по итогам сезона Национальной хоккейной лиги.

Церемония награждения прошла в Нэшвилле, из россиян на получение приза претендовал Илья Сорокин из "Нью-Йорк Айлендерс". Он было номинирован на приз "Везина трофи", вручаемый лучшему вратарю сезона. Однако в голосовании Соровин занял второе место, а победителем стал голкипер "Бостона" Линус Улльмарк.

До этого россияне оставались без индивидуальных наград по итогам сезона-2010/11.