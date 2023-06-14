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Российскому триумфатору Кубка Стэнли запретили привозить трофей в РФ

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига выступает против того, чтобы нападающий "Вегаса" Иван Барбашев привез выигранный им в составе команды Кубок Стэнли в Россию, заявил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

"С полной уверенностью я готов заявить, что в этом году Кубок Стэнли не приедет в Россию. При этом форвард "Вегаса" Иван Барбашев получит трофей на один день в личное пользование, и это может быть, например, на территории Северной Америки", - приводит слова Дэйли "Матч ТВ".

В ночь на 14 июня по московскому времени "Вегас" выиграл в пятом матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли у "Флориды" со счетом 9:3. Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу "Вегаса", который, таким образом, впервые в истории выиграл этот трофей.

Среди игроков команды-победительницы турнира практикуется доставка Кубка в родную страну для показа болельщикам-соотечественникам.

Кубок Стэнли НХЛ хоккей Флорида Пантерз Вегас Голден Найтс Билл Дэйли Иван Барбашев
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