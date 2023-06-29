Экс-наставник "Барселоны" и сборной Аргентины вновь возглавил команду Месси

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Аргентинский специалист Херардо Мартино занял пост главного тренера "Интера Майами", сообщается на сайте футбольного клуба из США.

На какой срок достигнуто соглашение, не уточняется.

Ранее 60-летний специалист возглавлял, в частности, испанскую "Барселону" и сборную Аргентины, где под его руководством играл новичок "Интера Майами" Лионель Месси.

Херардо Мартино приводил "Барселону" к победе в розыгрыше Суперкубка Испании, сборную Аргентины дважды – к серебру Кубка Америки. Также "Либертад" с ним трижды выиграл чемпионат Парагвая, "Серро Портеньо" - один раз. Клуб "Ньюэллс Олд Бойз" становился чемпионом Аргентины, "Атланта" - чемпионом MLS (североамериканская лига, где играет "Интер Майами"), сборная Мексики – победителем Золотого кубка КОНКАКАФ.