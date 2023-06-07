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СМИ сообщили о решении Месси перейти в "Интер Майами"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Аргентинский футболист Лионель Месси продолжит карьеру в американском клубе "Интер Майами", утверждает Radio Continental.

Сообщается, что 35-летний спортсмен отказался от финансового более выгодного предложения из Саудовской Аравии, а также смирился с тем, что ему не суждено вернуться в "Барселону". Предварительное согласие стать игроком "Интера Майами" Месси уже дал.

С лета 2021 года Месси играл в "Пари Сен-Жермен", стал в его составе двукратным чемпионом Франции и один раз выиграл Суперкубок страны. До этого всю клубную карьеру чемпион мира-2022 провел в системе "Барселоны", завоевав с ней множество титулов.

Лионель Месси
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