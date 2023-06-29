Бывший аналитик "Лидса" будет работать в "Спартаке"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Испанец Андер Карбахо вошел в тренерский штаб "Спартака", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

29-летний специалист будет работать в качестве главного аналитика клуба. Ранее он входил в аналитический штаб "Лидса", когда тот выступал в Английской премьер-лиге.

Также в тренерский штаб "Спартака" вошел Юрий Шишкин – "в прошлом опытнейший голкипер, который выступал в том числе в Бразилии и Южной Корее". Ранее он был тренером вратарей в различных клубах ближнего зарубежья и России, включая "Сатурн", "Крылья Советов" и "Кубань".

"Спартак" - бронзовый призер чемпионата России-2022/23.