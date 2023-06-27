Французский "Клермон" выкупил у "Спартака" футболиста Кофрие

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - "Клермон", выступающий в чемпионате Франции, выкупил у "Спартака" права на бельгийского защитника Максимилиано Кофрие, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"Спартак" и "Клермон" согласовали условия полноценного перехода Максимилиано Кофрие. Ранее игрок выступал за французский клуб на правах аренды", - говорится в сообщении.

26-летний футболист дебютировал за "Спартак" в сентябре 2021 года и провел 26 матчей. В составе команды он стал обладателем Кубка России.

"Клермон" ранее арендовал игрока у "Спартака" в августе 2022 года. Во французской команде Кофрие сыграл в 26 матчах, провел один гол. В главном дивизионе чемпионата Франции команда финишировала на восьмом месте.