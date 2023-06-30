Девятнадцать россиян выбрали клубы НХЛ на драфте-2023

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Клубы Национальной хоккейной лиги выбрали 19 российских игроков на драфте 2023 года. Церемония прошла в Нэшвилле.

Это – четвертый показатель по странам. Наибольшее число задрафтованных хоккеистов – среди канадцев, 86. Далее идут США (50) и Швеция (24). Вслед за Россией располагаются Финляндия (15), Чехия, Словакия (по 7), Белоруссия (5), Германия (4). По одному игроку клубами НХЛ выбраны из Казахстана, Франции, Швейцарии, Норвегии, Италии, Дании и Австрии.

Первый раунд драфта прошел в ночь на 29 июня по московскому времени, второй – сутками позже.