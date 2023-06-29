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"Филадельфия" выбрала 18-летнего рекордсмена сборной России на драфте НХЛ

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Нападающий петербургского СКА и сборной России по хоккею Матвей Мичков выбран "Филадельфией" на драфте НХЛ-2023.

18-летний россиянин выбран под седьмым номером в первом раунде драфта. Церемония прошла в Нэшвилле в ночь на четверг по московскому времени.

Воспитанник пермского хоккея 18-летний Матвей Мичков был задействован в структуре петербургского СКА, выступал за основную команду клуба. С 2022 года на правах аренды защищал цвета "Сочи". Он – рекордсмен сборной России как самый молодой игрок (16 лет, 11 месяцев, 2 дня), а также самый молодой (16 лет, 11 месяцев и 4 дня) автор гола в ее составе.

Кроме того, "Аризона" под шестым номером драфта выбрала защитника Дмитрия Симашева, под 12-м – нападающего Даниила Бута (оба – "Локомотив"), "Колорадо" под 31-м номером – защитника Михаила Гуляева ("Авангард").

НХЛ Матвей Мичков
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