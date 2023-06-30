Россиянин Силягин победил конголезца Мукалу на вечере бокса в Красноярске

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Российский боксер Павел Силягин одержал победу над конголезцем Патриком Мукалой в главном поединке вечера профессионального бокса в Красноярске.

По итогам восьми раундов победа россиянина была присуждена единогласным решением судей. Спортсмены представляют второй средний вес.

Все поединки главного карда турнира "Кубок Победителей" носили выставочный характер и не вошли в официальную статистику. К бою против Мукалы 29-летний Силягин, который является бронзовым призером чемпионата мира, подошел в статусе непобедимого боксера: он выиграл все 13 поединков, в том числе шесть – нокаутом. Что касается 29-летнего Мукалы, в его официальной статистике значатся 14 побед (13 – нокаутом, два поражения и одна ничья.

По словам Эдуарда Кравцова, менеджера Силягина, следующий бой россиянина пройдет в сентябре в Челябинске.

Также в рамках шоу состоялся поединок ведущих российских боксёров – легковес Эльнур Самедов (16-1, КО 6) единогласным решением судей победил Рустама Камилова (12-2-1, КО 6). Выступающий в первом среднем весе россиянин Алексей Скомороха (2-2) техническим нокаутом в четвертом раунде одолел Мирзакамола Нематова (9-3, КО 3) из Узбекистана. Россиянин Павел Фёдоров (2-0) единогласным решением судей в 6-раундовом поединке победил Улугбека Каюмбоева (6-0, КО 5) из Узбекистана.