Боксер Павел Силягин высоко оценил возможность конкурировать с Саулем Альваресом

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Бронзовый призер чемпионата мира по боксу россиянин Павел Силягин заявил, что в будущем мог бы конкурировать с лидерами второго среднего веса, включая абсолютного чемпиона мира мексиканца Сауля Альвареса.

"Мне кажется, что любой боксер ставит перед собой цель завоевать чемпионский пояс. Я не исключение. И если смотреть на всю ситуацию... Есть все предпосылки для того, чтобы я мог составить конкуренцию лидерам своего веса. А во втором среднем дивизионе это Сауль Альварес, Дэвид Бенавидес, Калеб Плант и другие", - сказал Силягин, слова которого приводит пресс-служба Федерации бокса России.

Как сообщалось, 30 июня в Красноярске Силягин встретится с конголезцем Патриком Мукалой. Восьмираундовый поединок возглавит масштабный вечер профессионального бокса "Кубок Победителей".

"Этот бой несколько раз переносился. И всё время я был в кондициях. Да, где-то мы спускали обороты, а потом снова набирали. В общем, последние два месяца я находился на низком старте. И теперь очень рад, что наконец проведу бой. Как говорится - ожидания перешли в реальность", - сказал Силягин.

"Бой пройдёт в Сибири, у меня будет поддержка. Но для меня глобально не так важно, где выступать. Да, я ещё не боксировал по профессионалам за пределами России, но думаю, что отношение к поединкам будет таким же. Когда я выхожу на ринг, есть только соперник. Я отключаюсь от других моментов, и фокусируюсь исключительно на оппоненте, и слушаю угол", - отметил он.

По мнению Силягина, "Мукала - это рядовой боксер, который умеет драться и умеет бить".

"Для понимания этого достаточно обратить внимание на его статистику. Но думаю, что уровень... Но это не повод для недооценки", - заявил россиянин.

В качестве профессионала 29-летний Силягин является непобежденным боксером, он выиграл все 13 (шесть - нокаутом) поединков.

В свою очередь, 29 летний Мукала выиграл 14 боев (13 - нокаутом) при двух поражениях и одной ничьей.