Вратари Варламов и Сорокин продлили контракты с "Нью-Йорк Айлендерс"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Российские голкиперы Семен Варламов и Илья Сорокин подписали новые соглашения с "Нью-Йорк Айлендерс", сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги.

Новый контракт 35-летнего Варламова с клубом будет действовать четыре года.

Чемпион мира-2012 провел за "Айлендерс" с сезона-2019/20.

Что касается 27-летнего Ильи Сорокина, его соглашение рассчитано на восемь лет, оно начнет действовать с сезона-2024/25. Сорокин является игроком "Айлендерс" с сезона-2021/22. Он – победитель зимних Олимпийских игр в составе сборной России.