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Рублев вышел во второй круг Уимблдонского турнира

Рублев вышел во второй круг Уимблдонского турнира
Фото: John Walton/PA Images via Getty Images

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил австралийца Макса Перселла в стартовом круге турнира Большого шлема в Уимблдоне (Великобритания).

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5, 6:4 в пользу россиянина. Рублев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает седьмое место, Перселл – 64-е.

В следующем круге Рублев может сыграть со своим соотечественником 50-й ракеткой мира Асланом Карацевым, если тот одолеет француза Люка ван Аша (75-е место в рейтинге ATP).

Матчи турнира в Уимблдоне проходят на травяном покрытии. Призовой фонд в 2023 году – 56,3 млн долларов.

Действующий победитель – серб Новак Джокович.

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