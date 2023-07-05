Касаткина вышла в третий круг турнира в Уимблдоне
Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина победила британку Джоди Беррейдж в матче второго круг турнира Большого шлема в Уимблдоне (Великобритания).
Результат встречи – 6:0, 6:2.
В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Касаткина занимает 10-е место – наивысшее среди россиянок в данный момент. Беррейдж – 108-я ракетка мира.
В следующем круге Касаткина сыграет с победительницей пары Надя Подороска (Аргентина, №80 мирового рейтинга) – Виктория Азаренко (Белоруссия, 20).
Турнир в основной сетке Уимблдона стартовал 3 июля, однако из-за дождей сыграны не все матчи еще первого круга.