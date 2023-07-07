Восемь россиян вышли в третий круг Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Восемь российских теннисистов завоевали путевки в третий круг турнира Большого шлема в Уимблдоне в мужском и женском одиночных разрядах.

В соревновании мужчин борьбу за выход в четвертый круг поведут три российских теннисиста, в женском турнире – пять, причем две из них попали в одну пару.

Составы пар с участием россиян

Даниил Медведев (№3 в мировом рейтинге) – Мартон Фучович (Венгрия, 67)

Роман Сафиуллин (92) - Гвидо Пелья (Аргентина, 308)

Андрей Рублев (7) – Давид Гоффен (Бельгия, 123)

Дарья Касаткина (10) – Виктория Азаренко (Белоруссия, 20)

Анастасия Потапова (23) – Мирра Андреева (102)

Екатерина Александрова (22) – Далма Галфи (Венгрия, 126)

Анна Блинкова (40) – Арина Соболенко (Белоруссия, 2)

Турнир в Уимблдоне входит в серию соревнований Большого шлема, его матчи проводятся на травяном покрытии. В 2022 году организаторы запретили в нем участвовать россиянам и белорусам из-за ситуации на Украине. В результате от WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) последовали штрафные санкции, сам турнир был лишен возможности разыгрывать рейтинговые очки.