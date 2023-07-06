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Рублев победил Карацева во втором круге Уимблдонского турнира

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над своим соотечественником Асланом Карацевым в матче второго круга турнира Большого шлема в Уимблдоне (Великобритания).

Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7). 6:3, 6:4, 7:5 в пользу Рублева, который в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает седьмое место. Карацев – на 50-й строчке.

Следующим соперником Рублева будет победитель пары Томас Барриос (Чили, №133 мирового рейтинга) – Давид Гоффен (Бельгия, 123).

Турнир в Уимблдоне входит в серию соревнований Большого шлема, его матчи проводятся на травяном покрытии. В 2022 году организаторы запретили в нем участвовать россиянам и белорусам из-за ситуации на Украине. В результате от WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) последовали штрафные санкции, сам турнир был лишен возможности разыгрывать рейтинговые очки.

Андрей Рублев теннис Уимблдон Великобритания
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