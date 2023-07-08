Вратарь Иван Федотов подписал контракт с ХК ЦСКА

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА заключил контракт с 26-летним вратарем Иваном Федотовым до конца сезона 2024/2025, сообщила пресс-служба хоккейного клуба.

Впервые Федотов перешел в ЦСКА в мае 2021 года в результате обмена с "Трактором". За голкипера челябинский клуб получил денежную компенсацию. В регулярном чемпионате 2021/2022 Федотов провел 26 матчей, выиграв в 14 из них. Процент отраженных бросков составил 91,9%, коэффициент надежности - 2,00.

В плей-офф Кубка Гагарина на счету голкипера 22 матча и 16 побед. Процент отражённых бросков 93,7%, коэффициент надежности - 1,85. В составе ЦСКА Иван Федотов стал обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии армейцы в семи матчах сломили сопротивление магнитогорского "Металлурга". По итогам чемпионата Федотов был признан лучшим вратарем в КХЛ 2021/22.

Федотов был основным голкипером сборной России на олимпийском турнире в 2022 году в Пекине, где команда завоевала серебряные медали.

Летом 2022 года стало известно о задержании Федотова в Петербурге в связи с уклонением от службы в армии. Позднее стало известно, что спортсмен находится на территории воинской части в Архангельской области.

"Континентальная хоккейная лига зарегистрировала новый двухлетний контракт голкипера с армейским клубом. КХЛ, следуя сложившейся практике и соблюдая установленные принципы, обратилась в НХЛ для подтверждения контрактного статуса Ивана Федотова", - говорится в заявлении лиги.

"На основании полученной от НХЛ информации и документов лига и клуб исходят из того, что Иван Федотов не имеет подписанного действующего контракта с клубом НХЛ на сезон 2023/2024 в том смысле, который закладывался в меморандуме о взаимопонимании. Исходя из этого, а также учитывая проявленное лично игроком желание выступать за ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге, лига признаёт легитимным контракт Ивана Федотова с ЦСКА на сезоны 2023/2024 и 2024/2025", - заявила лига.