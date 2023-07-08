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Глава ОКР опроверг получение предложений об участии россиян в Азиатских играх

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что вопрос участия россиян в Азиатских играх в Китае не обсуждался, ОКР не получал соответствующих предложений.

"Заявление представителя ОСА о допуске российских и белорусских спортсменов на Азиатские игры напоминает мартовские рекомендации МОК, по итогам которых многие практические решения так и не были приняты даже спустя несколько месяцев. На данный момент Олимпийский комитет России не получал никаких приглашений к участию в Азиатских играх, а без этого рассматривать и обсуждать какие-либо гипотетические варианты не имеет смысла", - написал Поздняков в субботу в своем Телеграм-канале.

"До начала этих соревнований остаётся совсем немного времени, и в любом случае возникают вопросы относительно перспектив полноценной подготовки спортсменов для достижения необходимого результата. Не говоря уже обо всех организационных, финансовых, логистических и прочих условиях такой поездки. За последние несколько месяцев мы слышали немало спекуляций на тему допуска россиян и белорусов к тем или иным международным турнирам. В подавляющем большинстве случаев слова так и остались словами. С учётом отсутствия необходимой конкретики, к сегодняшнему заявлению относимся соответствующим образом", - добавил Поздняков.

Ранее в субботу в СМИ появилась информация о том, что российские и белорусские спортсмены будут допущены на Азиатские игры, которые пройдут в китайском городе Ханчжоу.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с рекомендацией допустить россиянин и белорусов к международным соревнованиям, но только в качестве нейтральных атлетов. При этом к турнирам могли бы допустить лишь тех, кто не поддерживает специальную военную операцию на Украине. Запрещено выступать в соревнованиях спортсменам, имеющим отношение к вооруженным силам, к примеру, ЦСКА или "Динамо".

ОКР Азиатские игры
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