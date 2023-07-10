Россиянка Андреева не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Россиянка Мирра Андреева потерпела поражение от американки Мэдисон Киз в четвертом круге теннисного турнира Большого шлема в Уимблдоне (Великобритания).

Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 6:2 в пользу представительницы США, которая в рейтинге Женской теннисной ассоциации занимает 18-е место. Шестнадцатилетняя Андреева, для которое это дебютное выступление на взрослом турнире Уимблдона, является 102-й ракеткой мира.

В четвертьфинале Киз сыграет с победительницей пары Екатерина Александрова (Россия, №22 мирового рейтинга) – Арина Соболенко (Белоруссия, 2).

Уимблдонский турнир проходит на кортах с травяным покрытием. В 2022 году организаторы запретили в нем участвовать россиянам и белорусам из-за ситуации на Украине. В результате от WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) последовали штрафные санкции, турнир лишился возможности разыгрывать рейтинговые очки.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.