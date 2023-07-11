Главный тренер "Спартака" анонсировал новые приобретения клуба

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В "Спартаке" этим летом ожидаются один или два новых игрока, вслед за полузащитником Хесусом Мединой, заявил главный московского футбольного клуба Гильермо Абаскаль.

"Ждать ли новичков до старта сезона или до окончания трансферного окна? Однозначно ждать. Новички будут в линию защиты - один или два футболиста", - приводит слова Абаскаля "Чемпионат".

О переходе парагвайца Медины из ЦСКА в "Спартак" было объявлено 10 июля. Анонсировалось, что что в скором времени "Спартак" подпишет контракт с полузащитником испанского "Кадиса" Тео Бонгонда.