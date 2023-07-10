"Спартак" объявил о переходе полузащитника Хесуса Медины

Футболист Хесус Медина Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Футболист сборной Парагвая Хесус Медина стал игроком "Спартака", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Полузащитник подписал контракт, который будет действовать до 30 июня 2026 года.

Последние полтора года 26-летний Медина играл в столичном ЦСКА. До этого - за "Нью-Йорк Сити", с которым выиграл плей-офф MLS-2021. Этому предшествовала карьера на родине, в клубе "Либертад".

По словам спортивного директора "Спартака" Пола Эшуорта, в "Спартаке" рассчитывают, что Медина "без раскачки" усилит команду.

"В первую очередь мы видим в нем атакующего центрального полузащитника. У нас мало "левоногих" игроков, поэтому нам важно было найти именно такого исполнителя. В прошлом сезоне он забил немало мячей, в том числе в ворота "Спартака", - отметил Эшуорт.

Также спортивный директор "Спартака" поблагодарил ЦСКА "за профессионализм, который был проявлен во время переговоров".

"Тем более что мы понимаем уровень противостояния, исторически сложившийся между двумя командами", - сказал Эшуорт.

В сезоне-2022/23 Медина забил 11 мячей и сделал 8 результативных передач.