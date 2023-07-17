ЦСКА заявил о нарушении Фернандесом джентельменского соглашения при переходе в "Зенит"

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА заявил, что возвращение в клуб защитника Марио Фернандеса, который в итоге предпочел петербургский "Зенит", сорвалось из-за финансовых амбиций футболиста.

"ЦСКА никогда не отказывался от идеи возращения Марио в клуб. При этом мы убеждены, что выплата компенсации за игрока, которому клуб пошел навстречу и отпустил безвозмездно, несмотря на наличие двухлетнего контракта, некорректна сама по себе. Тем не менее, клуб достиг договоренностей с "Интернасьоналом" о выплате необходимой суммы. Однако сторона игрока вышла из переговоров, заявив о подписании контракта с другим клубом", - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА, распространенном в понедельник.

"Таким образом, несмотря на различные вбросы, камнем преткновения стала вовсе не компенсация бразильскому клубу, а финансовые условия, о чем позднее и стало всем известно. К сожалению, все наши джентельменские соглашения были нарушены", - отметили в армейском клубе.

"Прошлым летом мы не прощались с Марио, а говорили "До свидания". Теперь же настало время сказать "Прощай". Желаем Фернандесу удачи в дальнейшей карьере", - информирует пресс-служба.

Ранее в понедельник сообщалось, что Фернандес подписал контракт с "Зенитом".

Футболист родился в Бразилии, с 2016 года имеет российское гражданство. С 2012 по 2022 год он выступал за московский ЦСКА. После сезона-2021/22 бразилец решил приостановить клубную карьеру. Позднее он изменил решение и первую половину 2023 года провел в бразильском "Интернасьонале", а летом 2023 года перешел в "Зенит", а не в ЦСКА.

С 2017 года футболист выступал за сборную России, забив за основной состав пять мячей. В сентябре 2021 года Фернандес завершил карьеру в национальной команде.