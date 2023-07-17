Экс-футболист ЦСКА Марио Фернандес перешёл в "Зенит"

Футболист Марио Фернандес Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Зенит" заключил соглашение с бывшим защитником ЦСКА Марио Фернандесом, сообщает пресс-служба петербургской команды.

Контракт подписан на один год с возможностью продления на сезон.

Фернандес родился в Бразилии, с 2016 года имеет российское гражданство. С 2012 по 2022 год он выступал за московский ЦСКА.

После сезона-2021/22 бразилец решил приостановить клубную карьеру. Позднее он изменил решение и первую половину 2023 года провел в бразильском "Интернасьонале".

С 2017 года футболист выступал за сборную России, забив за основной состав пять мячей. В сентябре 2021 года Фернандес завершил карьеру в национальной команде.