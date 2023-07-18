Глава Дагестана поручил местным властям переименовать стадион имени Исинбаевой

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Министерству по физической культуре и спорту Дагестана и мэру Махачкалы поручено организовать переименование стадиона, названного в честь спортсменки Елены Исинбаевой.

"Будет правильно, если новое название объекта (стадиона им. Елены Исинбаевой) выберут сами дагестанцы. Допускаю, что люди и вовсе захотят вернуть прежнее название - "Труд". А в честь Елены Исинбаевой пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России", - написал глава республики Сергей Меликов в своем телеграм-канале.

По его словам, легкоатлетический стадион в центре Махачкалы шесть лет назад был переименован в честь Исинбаевой "скоропалительно, без учета мнения горожан".

При этом руководитель подчеркнул, что Исинбаева - талантливая спортсменка, которая установила не один мировой рекорд, "но с Дагестаном она свою жизнь, свое прошлое и будущее никогда не связывала".

"А последние заявления спортсменки, сделанные из-за кордона, - для нас серьезный сигнал и повод пересмотреть название стадиона", - заявил Меликов.

Накануне Исинбаева заявила, что Международный олимпийский комитет провел проверку и в сентябре она снова приступит к выполнению своих обязанностей.

"Я человек мира, всегда была и ею останусь! Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю", - написала она.