Поиск

Исинбаева заявила, что с сентября вернется к исполнению обязанностей в МОК

Исинбаева заявила, что с сентября вернется к исполнению обязанностей в МОК
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева заявила, что Международный олимпийский комитет провел проверку в отношении нее и в сентябре она снова приступит к выполнению своих обязанностей.

"С 2016 года я являюсь членом Международного олимпийского комитета, где активно работаю со своими коллегами, выдающимися спортсменами со всего мира, на благо развития спорта и Олимпийского движения. Была временная пауза в работе, МОК понадобилось время во всем разобраться", - написала Исинбаева на своей странице "ВКонтакте" в понедельник.

"Сегодня я с радостью могу сообщить, что уже в сентябре 2023 возобновляю свою международную деятельность в МОК, так как в отношении меня у МОК нет никаких сомнений и ни под какие статьи и санкции я не попадаю", - подчеркнула она.

Исинбаева была избрана в комиссию спортсменов МОК в 2016 году. Ранее в СМИ сообщалось о том, что МОК собирается проверить Исинбаеву, которая является воспитанницей спортивного общества ЦСКА и носит звание майора ВС РФ.

Елена Исинбаева МОК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Экс-футболист ЦСКА Марио Фернандес перешёл в "Зенит"

Экс-футболист ЦСКА Марио Фернандес перешёл в "Зенит"

Первая ракетка мира Алькарас выиграл Уимблдон, победив в финале Джоковича

Первая ракетка мира Алькарас выиграл Уимблдон, победив в финале Джоковича

"Зенит" выиграл Суперкубок России по футболу

Теннисистка Вондроушова из Чехии выиграла Уимблдонский турнир

Теннисистка Вондроушова из Чехии выиграла Уимблдонский турнир

Российский теннисист Демин вышел в финал юниорского Уимблдона

Российский теннисист Демин вышел в финал юниорского Уимблдона

Роналду включен в Книгу рекордов Гиннесса по сумме годового заработка

Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале Уимблдона

Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале Уимблдона

Джокович стал первым финалистом Уимблдона-2023

Джокович стал первым финалистом Уимблдона-2023

МОК не отправит России и Белоруссии 26 июля приглашение на Олимпиаду

МОК не отправит России и Белоруссии 26 июля приглашение на Олимпиаду

ФИФА выделит российским клубам свыше $1,2 млн за участие их игроков в ЧМ-2022

ФИФА выделит российским клубам свыше $1,2 млн за участие их игроков в ЧМ-2022
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });