Исинбаева заявила, что с сентября вернется к исполнению обязанностей в МОК

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева заявила, что Международный олимпийский комитет провел проверку в отношении нее и в сентябре она снова приступит к выполнению своих обязанностей.

"С 2016 года я являюсь членом Международного олимпийского комитета, где активно работаю со своими коллегами, выдающимися спортсменами со всего мира, на благо развития спорта и Олимпийского движения. Была временная пауза в работе, МОК понадобилось время во всем разобраться", - написала Исинбаева на своей странице "ВКонтакте" в понедельник.

"Сегодня я с радостью могу сообщить, что уже в сентябре 2023 возобновляю свою международную деятельность в МОК, так как в отношении меня у МОК нет никаких сомнений и ни под какие статьи и санкции я не попадаю", - подчеркнула она.

Исинбаева была избрана в комиссию спортсменов МОК в 2016 году. Ранее в СМИ сообщалось о том, что МОК собирается проверить Исинбаеву, которая является воспитанницей спортивного общества ЦСКА и носит звание майора ВС РФ.