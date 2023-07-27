Рублев не сумел выйти в 1/4 финала турнира АТР-500 в Гамбурге

Фото: Alexander Scheuber/Getty Images for MatchMaker

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев не сумел пробиться в четвертьфинал турнира категории АТР-500, проходящего в Гамбурге (ФРГ) в четверг.

Во втором круге соревнований Рублев потерпел поражение от немца Даниэля Альтмайера - 2:6, 2:6.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает седьмое место, Альтмайер - 61-е.

Следующим соперником Альтмайера станет победитель встречи между немцем Янником Ханфманом (45 номер рейтинга) и китайцем Чжан Чжичжэнем (79).

Рублев побеждал в Гамбурге в 2020 году, где в финале он одолел грека Стефаноса Циципаса (5).

Призовой фонд турнира в Германии Hamburg European Open (грунт) в 2023 году составил свыше 1 млн 800 тыс. евро.