Россиянин Андрей Рублев выиграл теннисный турнир в Швеции

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем турнира в Бостаде (Швеция).

В финале он нанес поражение норвежцу Касперу Рууду - 7:6 (7:3), 6:0.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает седьмое место, Рууд - четвертое.

Для россиянина это 14-й титул в карьере на турнирах ATP и второй - в нынешнем году.

Призовой фонд турнира в Бастаде составил свыше 562,8 тыс. евро, его матчи проходили на грунтовом покрытии.