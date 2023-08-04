Одноклубник Головина по "Монако" перешел в "Челси"

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - "Челси" подписал контракт с защитником сборной Франции Акселем Дисаси, сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Соглашение рассчитано на шесть лет.

В "Челси" 25-летний футболист перешел из клуба "Монако" (выступает в чемпионате Франции), цвета которого защищает российский полузащитник Александр Головин.

В "Монако" Дисаси играл с 2020 года, на его счету 130 матчей. Причем в чемпионате Франции-2022/23 он не пропустил ни одной минуты. Он сыграл в четырех матчах за сборную Франции, в том числе в трех – на ЧМ-2022 в Катаре.