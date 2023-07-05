Полузащитник "Челси" Маунт перешел в "Манчестер Юнайтед"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Футболист сборной Англии Мэйсон Маунт стал игроком "Манчестер Юнайтед", сообщается на сайте МЮ.

24-летний полузащитник подписал с клубом из Манчестера контракт, который будет действовать до июня 2028 года. Условия соглашения подразумевают и опцию пролонгации договора.

Маунт является воспитанником "Челси", за основную команду выступает с 2017 года. Сезоны-2017/18 и 2018/19 проводил на правах аренды в нидерландском "Витессе" и английском "Дерби Каунти" соответственно. С "Челси" по разу выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный ЧМ. В составе сборной Англии стал серебряным призером Евро-2022 (из-за пандемии коронавируса проведение этого турнира перенесли на 2021 год).