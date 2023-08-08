Акинфеев, Джикия и Чалов вошли в список 33 лучших футболистов сезона
Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз утвердил традиционный список 33 лучших игроков по итогам сезона, согласно 11 номинациям.
В список вошли:
Вратарь: 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА). 3. Илья Лантратов ("Локомотив"). 3. Илья Помазун ("Урал").
Правый защитник: 1. Вячеслав Караваев ("Зенит"). 2. Милан Гайич (ЦСКА). 3. Сергей Волков ("Краснодар").
Правый центральный защитник: 1. Игорь Дивеев (ЦСКА). 2. Родригао ("Зенит"). 3. Виллиан Роша (ЦСКА)
Левый центральный защитник: 1. Георгий Джикия ("Спартак"). 2. Максим Осипенко ("Ростов"). 3. Барбоса Мойзес (ЦСКА).
Левый защитник: 1. Дуглас Сантос ("Зенит"). Мирослав Богосовац ("Ахмат"). Даниил Хлусевич ("Спартак").
Правый полузащитник: 1. Малком ("Зенит"). 2. Иван Обляков (ЦСКА). 3. Сергей Пиняев ("Локомотив").
Правый центральный полузащитник: 1. Вильмар Барриос ("Зенит"). 2. Руслан Литвинов ("Спартак"). 3. Даниил Глебов ("Ростов").
Левый центральный полузащитник: 1. Эдуард Сперцян ("Краснодар"). 2. Вендел ("Зенит"). 3. Далер Кузяев ("Зенит").
Левый полузащитник: 1. Клаудиньо ("Зенит"). 2. Квинси Промес ("Спартак"). 3. Андрей Мостовой ("Зенит").
Правый нападающий: 1. Джон Кордоба ("Краснодар"). 2. Александр Соболев ("Спартак"). Артём Дзюба ("Локомотив").
Левый нападающий: 1. Федор Чалов (ЦСКА). 2. Константин Тюкавин ("Динамо"). 3. Николай Комличенко ("Ростов").
Ранее во вторник сообщалось, что лучшим футболистом признан нападающий Малком (играл за "Зенит", лучшим тренером – наставник "Зенита" Сергей Семак, лучшей командой – "Зенит", лучшим молодым игроком – Сергей Пиняев ("Локомотив").
По итогам сезона 2022/2023 чемпионом России стал "Зенит. Второе место в турнирной таблице занял ЦСКА, третье – "Спартак".