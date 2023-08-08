Малком признан лучшим футболистом России в сезоне-2022/23

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Бразильский и российский нападающий Малком признан лучшим игроком России по итогам сезона-2022/23 по версии Российского футбольного союза.

Предыдущий сезон Малком провел в составе петербургского "Зенита" и выиграл с ним чемпионат России. Также он стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги, забив 23 мяча (2 - с пенальти) в 27 матчах. Будучи игроком "Зенита", он стал четырехкратным чемпионом России. По окончании сезона покинул команду и стал игроком саудовской команды "Аль-Хиляль".

В феврале 2023 года Малком вместе со своим соотечественником и партнером по "Зениту" Клаудиньо получил российское гражданство.

Лучшей командой сезона признан "Зенит", для которого чемпионство стало пятым подряд. Наставник команды Сергей Семак стал лучшим тренером России. Лучшим молодым игроком признан полузащитник московского "Локомотива" Сергей Пиняев (часть сезона он провел и в самарских "Крыльях Советов").

Победителей в номинациях утвердило бюро РФС.