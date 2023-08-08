Поиск

Малком признан лучшим футболистом России в сезоне-2022/23

Малком признан лучшим футболистом России в сезоне-2022/23
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Бразильский и российский нападающий Малком признан лучшим игроком России по итогам сезона-2022/23 по версии Российского футбольного союза.

Предыдущий сезон Малком провел в составе петербургского "Зенита" и выиграл с ним чемпионат России. Также он стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги, забив 23 мяча (2 - с пенальти) в 27 матчах. Будучи игроком "Зенита", он стал четырехкратным чемпионом России. По окончании сезона покинул команду и стал игроком саудовской команды "Аль-Хиляль".

В феврале 2023 года Малком вместе со своим соотечественником и партнером по "Зениту" Клаудиньо получил российское гражданство.

Лучшей командой сезона признан "Зенит", для которого чемпионство стало пятым подряд. Наставник команды Сергей Семак стал лучшим тренером России. Лучшим молодым игроком признан полузащитник московского "Локомотива" Сергей Пиняев (часть сезона он провел и в самарских "Крыльях Советов").

Победителей в номинациях утвердило бюро РФС.

Зенит Сергей Пиняев Сергей Семак футбол Малком Клаудиньо
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российских тяжелоатлетов не допустили до участия в ЧМ

В МОК отвергли наличие допинга у фигуристки Сотниковой на ОИ в Сочи

В МОК отвергли наличие допинга у фигуристки Сотниковой на ОИ в Сочи

"Спартак" подписал контракт с футболистом "Олимпиакоса" Рябчуком

"Спартак" подписал контракт с футболистом "Олимпиакоса" Рябчуком

Месси в третьем матче подряд оформил дубль за "Интер Майами"

Цукерберг заявил, что готов к поединку с Маском

Цукерберг заявил, что готов к поединку с Маском

"Динамо" победило "Зенит" в чемпионате России по футболу

"Динамо" победило "Зенит" в чемпионате России по футболу

В Париже отменили тестовые соревнования на Сене перед ОИ из-за грязной воды

В Париже отменили тестовые соревнования на Сене перед ОИ из-за грязной воды

Экс-вратарь ЦСКА и сборной России Мандрыкин умер на 42-м году жизни

ЦСКА разгромил "Локомотив" в чемпионате России по футболу

"Спартак" разгромил "Рубин" и вышел на первое место в РПЛ

"Спартак" разгромил "Рубин" и вышел на первое место в РПЛ
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });