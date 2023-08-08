Экс-вратаря ЦСКА Мандрыкина похоронят в четверг на Химкинском кладбище

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Бывший вратарь московского ЦСКА и сборной России по футболу Вениамин Мандрыкин будет похоронен 10 августа на Химкинском кладбище, сообщает "Матч ТВ", ссылаясь на сестру спортсмена Жанну.

О смерти Мандрыкина в возрасте 41 года стало известно 6 августа. Причина смерти – инфаркт.

Осенью 2010 года голкипер получил тяжелые травмы в ДТП, в результате с тех пор был прикован к постели.

В составе ЦСКА он три раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, четыре раза – Кубок России, один раз – Кубок УЕФА. Мандрыкин провел два матча за сборную России.