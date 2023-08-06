Поиск

Экс-вратарь ЦСКА и сборной России Мандрыкин умер на 42-м году жизни

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Бывший вратарь ЦСКА Вениамин Мандрыкин скончался в возрасте 41 года, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"Экс-голкипер ПФК ЦСКА, неоднократно выигрывавший чемпионат России, Кубок и Суперкубок России, а также Кубок УЕФА, ушел из жизни в возрасте 41 года. Мы выражаем соболезнования всем родным и близким. Покойся с миром, Веня!" - говорится в сообщении.

Мандрыкин – воспитанник владикавказского футбола, карьеру на взрослом уровне начал в 1997 году в составе местной "Алании". В 2001 году перешел в московский ЦСКА, в системе которого провел порядка десяти лет. Также выступал в аренде в томской "Томи" (2008), "Ростове" из Ростова-на-Дону (2009), брянском "Динамо" (2010).

Мандрыкин был вынужден завершить карьеру в 2010 году, когда на своем авто попал в ДТП. Он получил травму позвоночника, в результате оказался прикован к постели.

Вениамин Мандрыкин футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Париже отменили тестовые соревнования на Сене перед ОИ из-за грязной воды

В Париже отменили тестовые соревнования на Сене перед ОИ из-за грязной воды

ЦСКА разгромил "Локомотив" в чемпионате России по футболу

"Спартак" разгромил "Рубин" и вышел на первое место в РПЛ

"Спартак" разгромил "Рубин" и вышел на первое место в РПЛ

"Манчестер Сити" подписал контракт с защитником сборной Хорватии Йошко Гвардиолом

"Манчестер Сити" подписал контракт с защитником сборной Хорватии Йошко Гвардиолом

"Краснодар" победил "Пари НН" и стал единоличным лидером РПЛ

Баскетболист Алексей Швед покинул ЦСКА

Баскетболист Алексей Швед покинул ЦСКА

ЦСКА подписал контракт с 19-летним узбекским футболистом

Российская фигуристка Самоделкина получила паспорт Казахстана в ускоренном порядке

Российская фигуристка Самоделкина получила паспорт Казахстана в ускоренном порядке

Одноклубник Головина по "Монако" перешел в "Челси"

Ян Непомнящий вышел в третий раунд Кубка мира по шахматам

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });