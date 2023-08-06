Экс-вратарь ЦСКА и сборной России Мандрыкин умер на 42-м году жизни

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Бывший вратарь ЦСКА Вениамин Мандрыкин скончался в возрасте 41 года, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"Экс-голкипер ПФК ЦСКА, неоднократно выигрывавший чемпионат России, Кубок и Суперкубок России, а также Кубок УЕФА, ушел из жизни в возрасте 41 года. Мы выражаем соболезнования всем родным и близким. Покойся с миром, Веня!" - говорится в сообщении.

Мандрыкин – воспитанник владикавказского футбола, карьеру на взрослом уровне начал в 1997 году в составе местной "Алании". В 2001 году перешел в московский ЦСКА, в системе которого провел порядка десяти лет. Также выступал в аренде в томской "Томи" (2008), "Ростове" из Ростова-на-Дону (2009), брянском "Динамо" (2010).

Мандрыкин был вынужден завершить карьеру в 2010 году, когда на своем авто попал в ДТП. Он получил травму позвоночника, в результате оказался прикован к постели.