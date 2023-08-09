Рублев проиграл во втором круге турнира Masters в Торонто

Фото: Alexander Scheuber/Getty Images for MatchMaker

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение от американца Маккензи Макдональда в матче второго круга турнира категории Masters в Торонто.

Результат встречи – 6:4, 6:2 в пользу представителя США.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает второе место, он был освобожден от участия в первом круге соревнования. Макдональд – 59-я ракетка мира.

Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP.

Матчи турнира в Торонто проходят на твердом (хард) покрытии, призовой фонд – 6,6 млн долларов.