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"Реал" арендовал у "Челси" вратаря Кепу

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Вратарь Кепа Аррисабалага перешел из "Челси" в "Реал", сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

С испанским голкипером заключено арендное соглашение до конца сезона. В "Реале" Кепа заменит бельгийца Тибо Куртуа, который надолго выбыл из строя из-за тяжелой травмы.

28-летний Кепа провел в "Челси" пять сезонов", по разу выиграл с этой командой Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Лигу Европы, клубный чемпионат мира. В составе сборной Испании стал победителем Лиги наций УЕФА, ранее выиграл чемпионат Европы среди юношей.

Реал Челси Тибо Куртуа футбол
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