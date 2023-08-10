Поиск

Вратарь "Реала" Куртуа получил тяжелую травму

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Голкипер "Реала" Тибо Куртуа будет прооперирован в связи с травмой, сообщает пресс-служба мадридского футбольного клуба.

СпортВратарь Куртуа назвал матч ЧМ-2018 в России лучшим моментом в карьереЧитать подробнее

Отмечается, что "у него диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена".

"В ближайшие дни футболисту предстоит операция", - уточнили в "Реале".

31-летний бельгиец Куртуа выступает в "Реале" с 2018 года. В этой команде он по два раза выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, по разу – Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА, клубный ЧМ, Кубок Испании. Он провел свыше 100 матчей за сборную Бельгии и стал бронзовым призером ЧМ-2018 в России.

Реал ЧМ-2018 футбол Тибо Куртуа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Футболист "Зенита" Мостовой выбыл из строя на месяц

Футболист "Зенита" Мостовой выбыл из строя на месяц

Суд оштрафовал "Зенит" за нарушения при праздновании триумфа

Даниил Медведев вышел в третий круг турнира в Торонто

ЦСКА проиграл "Факелу" в Кубке России, "Зенит" обыграл "Крылья Советов"

Рублев проиграл во втором круге турнира Masters в Торонто

Рублев проиграл во втором круге турнира Masters в Торонто

Футболист "Зенита" Барриос избежал дополнительного наказания за грубый фол

Футболист "Зенита" Барриос избежал дополнительного наказания за грубый фол

"Спартак" победил "Пари НН" в Кубке России, команды забили девять мячей

Малком признан лучшим футболистом России в сезоне-2022/23

Малком признан лучшим футболистом России в сезоне-2022/23

Российских тяжелоатлетов не допустили до участия в ЧМ

В МОК отвергли наличие допинга у фигуристки Сотниковой на ОИ в Сочи

В МОК отвергли наличие допинга у фигуристки Сотниковой на ОИ в Сочи
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });