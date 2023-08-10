Вратарь "Реала" Куртуа получил тяжелую травму

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Голкипер "Реала" Тибо Куртуа будет прооперирован в связи с травмой, сообщает пресс-служба мадридского футбольного клуба.

Отмечается, что "у него диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена".

"В ближайшие дни футболисту предстоит операция", - уточнили в "Реале".

31-летний бельгиец Куртуа выступает в "Реале" с 2018 года. В этой команде он по два раза выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, по разу – Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА, клубный ЧМ, Кубок Испании. Он провел свыше 100 матчей за сборную Бельгии и стал бронзовым призером ЧМ-2018 в России.