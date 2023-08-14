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"Челси" приобрел полузащитника за рекордную для Англии сумму

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной Эквадора Мойсес Кайседо подписал контракт с "Челси", сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Перешедший из "Брайтона" 21-летний полузащитник подписал с "Брайтоном" восьмилетний контракт с возможностью продления соглашения еще на год.

СМИ сообщают, что "Челси" купил игрока за 133 млн евро, что является рекордом в истории Английской премьер-лиги. До этого самой дорогой сделкой являлся переход полузащитника португальской "Бенфики" Энцо Фернандеса в "Челси" за 121 млн евро.

Между тем, сообщалось об интересе к Кайседо со стороны "Ливерпуля", главный тренер этой команды Юрген Клопп заявлял о договоренностях по трансферу. По сведениям источников, "Ливерпуль" планировал выложить за Кайседо 127 млн евро, что также больше чем предыдущий рекорд.

Ливерпуль Челси футбол
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