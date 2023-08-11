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"Ливерпуль" купит полузащитника за рекордную для Англии сумму

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - "Ливерпуль" достиг соглашения с "Брайтоном" о переходе опорного полузащитника Мойсеса Кайседо, сообщает The Athletic.

За 21-летнего футболиста "Ливерпуль" заплатит 127 млн евро, что станет трансферным рекордом в истории английского футбола. К настоящему моменту самым дорогой сделкой является переход полузащитника португальской "Бенфики" Энцо Фернандеса в лондонский "Челси" за 121 млн евро.

Личные условия контракта между Кайседо и "Ливерпулем" еще не согласованы, но считается, что это будет формальностью и уже в пятницу эквадорский спортсмен пройдет медосмотр.

Чемпионат Англии-2023/24 стартует 11 августа матчем "Бернли" - "Манчестер Сити". "Ливерпуль" в первом туре на выезде сыграет с "Челси" 13 августа.

Ливерпуль Челси футбол Мойсес Кайседо
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