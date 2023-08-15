Россияне выступят на ЧМ-2023 по гребному спорту

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Российские спортсмены примут участие в чемпионате мира по гребному спорту в Белграде, сообщила пресс-служба Федерации гребного спорта России.

Российскую команду представят Александр Вязовкин и Александр Яковлев, а также Кира Ювченко и Анастасия Любич. начальник команды - Ольга Астахова, тренер команды – Дмитрий Стрельцов

Соревнования пройдут с 3 по 10 сентября.

В июне этого года Международная федерация гребного спорта приняла решение допустить до турниров под своей эгидой россиян и белорусов.

"Исполком принял решение разрешить ограниченному числу спортсменов, имеющих российский или белорусский паспорт, участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе и в ограниченном количестве классов лодок на предстоящих чемпионатах мира", - говорилось в сообщении федерации.

В релизе уточняется, что спортсмены будут допущены к соревнованиям на условиях отказа от публичной поддержки СВО и непричастности к ней.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допустить россиян и белорусов до соревнований, при условии, что они не поддерживают СВО и не имеют отношения к военным спортивным обществам.