Российских гребцов допустили к международным соревнованиям

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Международная федерация гребного спорта приняла решение допустить до турниров под своей эгидой россиян и белорусов, сообщает пресс-служба FISA.

"Исполком принял решение разрешить ограниченному числу спортсменов, имеющих российский или белорусский паспорт, участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе и в ограниченном количестве классов лодок на предстоящих чемпионатах мира", - говорится в сообщении.

В релизе уточняется, что спортсмены будут допущены к соревнованиям на условиях отказа от публичной поддержки СВО и непричастности к ней

Особое внимание будет уделено допинг-контролю претендентов.

Таким образом, в 2023 году россияне и белорусы смогут выступить на первенствах мира среди юношей в Болгарии и Франции, а также на чемпионатах мира в Сербии и Италии.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допустить россиян и белорусов до соревнований, при условии, что они не поддерживают СВО и не имеют отношения к военным спортивным обществам.