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Гол Месси вывел "Интер Майами" в финал Кубка лиг

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Футболисты "Интера Майами" со счетом 4:1 победили "Филадельфию Юнион" в полуфинале североамериканского Кубка лиг.

В составе победителей голы провели Хосеф Мартинес (3-я минута), Лионель Месси (20), Жорди Альба (45+3), Давид Руис (84), в составе "Филадельфии" - Алехандро Бедойя (73).

В финале турнира "Филадельфия" сыграет с "Нэшвиллом".

Перешедший этим летом в "Интер Майами" чемпион мира Месси забил девять голов во всех шести сыгранных за команду матчах.

Лионель Месси футбол
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