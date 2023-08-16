Гол Месси вывел "Интер Майами" в финал Кубка лиг
Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Футболисты "Интера Майами" со счетом 4:1 победили "Филадельфию Юнион" в полуфинале североамериканского Кубка лиг.
В составе победителей голы провели Хосеф Мартинес (3-я минута), Лионель Месси (20), Жорди Альба (45+3), Давид Руис (84), в составе "Филадельфии" - Алехандро Бедойя (73).
В финале турнира "Филадельфия" сыграет с "Нэшвиллом".
Перешедший этим летом в "Интер Майами" чемпион мира Месси забил девять голов во всех шести сыгранных за команду матчах.