Поиск

Болгарка Салимова стала соперницей Горячкиной по финалу Кубка мира по шахматам

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Россиянка Александра Горячкина встретится с представительницей Болгарии Нургюл Салимовой в финале проходящего в Баку Кубка мира по шахматам.

В полуфинале Салимова на тай-брейке обыграла украинку Анну Музычук. Горячкина завоевала путевку в финале еще в среду.

Женский розыгрыш Кубка мира проходит второй раз. В 2021 году победительницей стала россиянка Александра Костенюк, ныне выступающая за Швейцарию. Тогда она выиграла в финале у Горячкиной.

Александра Горячкина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Медведев проиграл Звереву в третьем круге турнира Masters в Цинциннати

ЦСКА объявил о переходе полузащитника Зайнутдинова в "Бешикташ"

Месси вошел в тройку кандидатов на звание игрока сезона по версии УЕФА

Глава World Athletics усомнился, что российские легкоатлеты выступят на ОИ-2024

Клубы Саудовской Аравии захотели сыграть в Лиге чемпионов УЕФА

"Манчестер Сити" впервые в истории завоевал Суперкубок УЕФА

"Манчестер Сити" впервые в истории завоевал Суперкубок УЕФА

Медведев вышел в третий круг турнира Masters в Цинциннати

Горячкина вышла в финал Кубка мира по шахматам

Дзюба дисквалифицирован на два матча условно за угрозы журналисту

Дзюба дисквалифицирован на два матча условно за угрозы журналисту

Рублев проиграл во втором круге турнира Masters в Цинциннати

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });