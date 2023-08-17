Болгарка Салимова стала соперницей Горячкиной по финалу Кубка мира по шахматам

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Россиянка Александра Горячкина встретится с представительницей Болгарии Нургюл Салимовой в финале проходящего в Баку Кубка мира по шахматам.

В полуфинале Салимова на тай-брейке обыграла украинку Анну Музычук. Горячкина завоевала путевку в финале еще в среду.

Женский розыгрыш Кубка мира проходит второй раз. В 2021 году победительницей стала россиянка Александра Костенюк, ныне выступающая за Швейцарию. Тогда она выиграла в финале у Горячкиной.