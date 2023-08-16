Горячкина вышла в финал Кубка мира по шахматам

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Александра Горячкина сыграла вничью с китаянкой Тань Чжунъи во второй партии 1/2 финала Кубка мира по шахматам.

По сумме двух партий (первая завершилась победой россиянки) Горячкина оказалась сильнее и вышла в финал.

В решающей партии гроссмейстер из России сыграет с победительницей в паре Анна Музычук (Украина) – Нургюл Салимова (Болгария).

Женский розыгрыш Кубка мира проходит второй раз. В 2021 году победительницей стала россиянка Александра Костенюк, ныне выступающая за Швейцарию. Тогда она выиграла в финале у Горячкиной.