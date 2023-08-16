Поиск

Горячкина вышла в финал Кубка мира по шахматам

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Александра Горячкина сыграла вничью с китаянкой Тань Чжунъи во второй партии 1/2 финала Кубка мира по шахматам.

По сумме двух партий (первая завершилась победой россиянки) Горячкина оказалась сильнее и вышла в финал.

В решающей партии гроссмейстер из России сыграет с победительницей в паре Анна Музычук (Украина) – Нургюл Салимова (Болгария).

Женский розыгрыш Кубка мира проходит второй раз. В 2021 году победительницей стала россиянка Александра Костенюк, ныне выступающая за Швейцарию. Тогда она выиграла в финале у Горячкиной.

Александра Горячкина Александра Костенюк шахматы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Медведев вышел в третий круг турнира Masters в Цинциннати

Дзюба дисквалифицирован на два матча условно за угрозы журналисту

Дзюба дисквалифицирован на два матча условно за угрозы журналисту

Рублев проиграл во втором круге турнира Masters в Цинциннати

Неймар перешел из ПСЖ в "Аль-Хиляль"

Неймар перешел из ПСЖ в "Аль-Хиляль"

Футболист "Манчестер Сити" Де Брейне выбыл на длительный срок

Футболист "Манчестер Сити" Де Брейне выбыл на длительный срок

ФК "Ахмат" уволил главного тренера Ташуева

ФК "Ахмат" уволил главного тренера Ташуева

"Челси" приобрел полузащитника за рекордную для Англии сумму

"Челси" приобрел полузащитника за рекордную для Англии сумму

Боровшийся с тяжелой болезнью хоккеист "Салавата" Амиров умер в 21 год

Непомнящий выбыл из Кубка мира по шахматам

Международная федерация хоккея дисквалифицировала вратаря Федотова на 4 месяца

Международная федерация хоккея дисквалифицировала вратаря Федотова на 4 месяца
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });