Поздняков упрекнул МОК в поддержке критики на призывы к бойкоту спортсменов РФ

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Руководство МОК не дает адекватной реакции на заявления западных политиков, которые призывают к бойкоту соревнований, в которых выступают россияне и белорусы, заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

"Лозанна на все это, увы, не реагирует. То есть молча одобряет. Все дальше уходя от собственно спорта и его объединяющей миссии, которая во все времена была призвана служить делу мира и взаимопонимания", - написал Поздняков в телеграме.

Глава ОКР считает, что высказывания зарубежных спортивных и политических деятелей на тему допуска российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах "лишены какой-либо последовательности и порой напоминают бред сумасшедшего".

"То бойкот объявят, то запретят своим же спортсменам участвовать, то участвуют, но при каких-то условиях, то грезят созданием антироссийской коалиции", - посетовал Поздняков.

"Большинство коллег из Лозанны, открыто заняв сторону политического конфликта, своими действиями и риторикой разрушают сейчас целостность олимпийского движения. При этом истинные Олимпийские принципы и ценности не просто не теряют своей актуальности, а востребованы сейчас как никогда. Прежде всего, во благо спортсменов, оказавшихся в жерновах неприкрытой дискриминации, двойных стандартов, произвола и беззакония. Большое счастье, что руководство нашей страны и лично Президент из года в год оказывают нашим олимпийцам полноценную поддержку", - добавил он.

Глава ОКР подчеркнул, что "российские спортсмены в подавляющем большинстве готовы отстаивать честь нашей Родины, преумножать ее славу и величие".

"Невзирая ни на какие обстоятельства, провокации, дополнительные параметры и условия. Мы, в Олимпийском комитете России их в этом целиком поддерживаем. Наши приоритеты - обеспечение достойных условий подготовки и выступлений Олимпийской команды России и формирование конкурентоспособного Олимпийского резерва, мотивированного на дальнейший профессиональный рост", - подчеркнул Поздняков.

Он сообщил, что на ежегодном расширенном заседания Комиссии спортсменов ОКР 14 сентября будут представлены "инициативы по дополнительному материальному обеспечению спортсменов".