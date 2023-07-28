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В ОКР констатировали, что критерии МОК почти полностью исключают участие россиян в ОИ-2024

В ОКР констатировали, что критерии МОК почти полностью исключают участие россиян в ОИ-2024
Фото: Marc Piasecki/Getty Images

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Рекомендации и критерии Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к участию в международных соревнованиях приводят к тому, что на Олимпиаду 2024 года в Париже сможет пробиться лишь незначительная часть атлетов из РФ, заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Рекомендации и критерии изначально практически полностью исключили возможность для российских спортсменов даже принять участие в отборе на Олимпиаду. В Париж, если и смогут в итоге поехать, то считанные единицы, при этом еще не известно, какие новые условия и на каком этапе будут императивно выдвинуты", - написал Поздняков в своем телеграм-канале.

МОК не пригласил на Игры Россию и Белоруссию. Допуск отдельных российских и белорусских спортсменов будет возможен только в индивидуальном порядке и под нейтральным статусом.

Летние Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля 2024 года.

Олимпийские игры МОК ОКР Станислав Поздняков
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