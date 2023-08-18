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Экс-помощник Черчесова в сборной России возглавил "Ахмат"

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Новым главным тренером грозненского "Ахмата" стал Мирослав Ромащенко, ранее входивший в тренерский штаб Станислава Черчесова, сообщила в пятницу пресс-служба футбольного клуба.

"Российский специалист Мирослав Ромащенко назначен новым главным тренером футбольного клуба "Ахмат". Контракт рассчитан на три года", - говорится в сообщении.

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В тренерский штаб вошли Андрей Сосницкий (старший тренер), Роберт Евдокимов (тренер), Александр Гончаров (тренер по физподготовке), Вадим Архидьяконских (тренер-аналитик).

В качестве игрока Ромащенко выступал за московский "Спартак", с которым стал двукратным чемпионом России, а также "Уралмаш" и белорусские клубы "Днепр" "Ведрич" и "Шахтер". С 1994 по 1998 год Ромащенко играл за сборную Белоруссии.

Ромащенко ранее работал в грозненском клубе, с октября 2011 по май 2013 года был ассистентом главного тренера Станислава Черчесова. Он также работал в тренерских штабах "Жемчужины-Сочи", "Амкара", московского "Динамо", польской "Легии" и венгерского "Ференцвароша".

С сентября 2022 по август 2023 года "Ахмат" тренировал Сергей Ташуев. Под его руководством в матче 4-го тура Российский премьер-лиги "Ахмат" в гостях проиграл "Пари НН" со счетом 0:2.

Ахмат футбол Мирослав Ромащенко Станислав Черчесов
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