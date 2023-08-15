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ФК "Ахмат" уволил главного тренера Ташуева

ФК "Ахмат" уволил главного тренера Ташуева
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев отправлен в отставку, сообщает пресс-служба грозненского футбольного клуба.

"Футбольный клуб "Ахмат" и главный тренер Сергей Ташуев пришли к соглашению о расторжении трудового договора по согласию сторон. Мы благодарим Сергея Абуезидовича за совместную работу, желаем удачи и успехов в карьере", - говорится в сообщении.

В ближайшем будущем клуб определится с кандидатурой главного тренера. Готовить команду к матчу четвертого РПЛ и исполнять обязанности наставника будет главный тренер молодёжной команды Иса Байтиев.

После четвертого тура чемпионата России "Ахмат" занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 3 очка. 14 августа команда уступила в гостях "Пари НН" со счетом 0:2. Также команда дважды проиграла в Кубке России и занимает четвертое место в своей группе (0 очков).

Отставка Ташуева – первая в РПЛ в нынешнем сезоне.

футбол Сергей Ташуев Ахмат
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