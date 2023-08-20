"Зенит" обыграл "Спартак" в чемпионате России по футболу

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 3:1 нанесли поражение соперникам из московского "Спартака" в пятом туре Российской премьер-лиги.

Победу "Зениту" в Москве принесли голы Вендела (73-я минута) и Матео Кассьерры (90+4), а также автогол защитника московского клуба Георгия Джикии (32). "Спартак" ответил голом Александра Соболева (81, пенальти).

"Зенит" занимает четвёртое место в таблице, у клуба 10 очков. "Спартак" проиграл второй матч подряд и опустился на шестое место (9 очков).

В следующем туре "Зенит" сыграет с "Уралом", "Спартак" встретится с "Ахматом". Оба матча пройдут 26 августа.