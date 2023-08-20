"Ахмат" разгромил "Оренбург" в матче чемпионата России по футболу
Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Грозненский футбольный клуб "Ахмат" обыграл соперников из "Оренбурга" в пятом туре Российской премьер-лиги.
Игра в Грозном завершилась со счётом 4:0. Голы забили Артём Тимофеев (9-я минута), Бернард Бериша (24), Владимир Ильин (35) и Камило (86).
"Ахмат" занимает девятое место в таблице, набрав 6 очков. "Оренбург" замыкает таблицу на 16-м месте, у клуба 1 очко.
В шестом туре соперником "Ахмата" станет московский "Спартак", игра пройдёт 26 августа. "Оренбург" 25 августа встретится со столичным ЦСКА.