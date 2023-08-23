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Футболисту ПАОКа Оздоеву не выдали британскую визу для поездки на матч еврокубка

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Российский полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев не получил британскую визу для поездки в Шотландию на матч Лиги конференций против "Хартса". Об этом сообщает греческое издание Sport24.

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Россиянин оказался единственным в команде, у которого возникла такая проблема. Ее пытается решить ПАОК с помощью МИД Греции. При этом визы Великобританию сначала отправляются в посольство в Белграде, поэтому россиянину, в случае положительного расклада, придется отправиться за документом сначала в Сербию. Матч плей-офф квалификации Лиги конференций пройдет 24 августа.

Оздоев – четырехкратный чемпион России в составе "Зенита". Петербургскую команду он покинул летом 2022 года и прошедший сезон провел в составе турецкого клуба "Фатих Карагюмрюк". В 34 матчах за эту команду он забил пять голов и сделал три результативные передачи. В августе 2023 года перешел в ПАОК.

Великобритания Сербия Магомед Оздоев Хартс ПАОК футбол
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